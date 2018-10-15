25 % معدل نمو صادرات الصناعات الكيماوية خلال 2018

كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تحقيق صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة لمعدل نمو خلال أغسطس ٢٠١٨ نحو ٢٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت الصادرات من ٣٨٥.٣٢ مليون دولار إلى ٣٩٤.٣١ مليون دولار.



وفي المقابل سجلت صادرات الفترة المقارنة (يناير – أغسطس) مليون دولار لعام 2018 عن نفس الفترة من عام 2017، نموا بمعدل (25%)، حيث زادت الصادرات من ٢.٨٣٤ مليار دولار الى ٣.٥٣٩ مليار دولار.



قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة، إنه وفقا لاستراتيجية المجلس، من المتوقع الوصول بإجمالي صادرات القطاع لنحو ٦ مليارات دولار بنهاية العام الحالى.



وأوضح أن قطاع اللدائن والبلاستيك يأتي في المرتبة الأولى من حيث معدل نمو الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس بنسبة نمو ١٦٪ مرتفعة من ٩٤١.٦ مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام ٢٠١٧ الى ١.٠٨٩ مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الحالي.



يليه منتجات الأسمدة الذي حقق معدل نمو بلغ نحو٢٣٪ـ حيث ارتفعت الصادرات من ٦٩٣.٦ مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من ٢٠١٧ الى ٨٤٣.٤٧ مليون دولار خلال الفترة ذاتها من ٢٠١٨، وفي المرتبة الثالثة جاءت المنتجات الورقية، حيث زادت بمعدل نمو بلغ ١٣٪ من ٣٤٢.٥٢ مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من ٢٠١٧ الى ٣٨٧.٤ مليون دولار خلال الفترة ذاتها من ٢٠١٨.



وفي المرتبة الرابعة جاءت الكيماويات غير العضوية بنسبة نمو بلغ ٥٥٪، حيث زادت من ٢١٥.٧٣٧ مليون دولار الى ٣٣٣.٨٦ مليون دولار.



وفي المرتبة الخامسة جاءت صادرات الكيماويات العضوية محققة معدل نمو بلغ نحو ٥٠٪، حيث زادت من ١٩٤.٨٣ مليون دولار خلال الفترة من يناير -اغسطس٢٠١٧ الى ٢٩٢.٤٩ مليون خلال الفترة ذاتها من العام الحالي وزادت صادرات المنتجات الزجاجية محققة معدل نمو بلغ ٩٦.٧٦، حيث زادت من ١٠٣.٩٨ مليون دولار إلى ١١٦.٣٢ مليون دولار.



وواصلت تركيا تصدرها لقائمة أهم الأسواق المستوردة للكيماويات المصرية، حيث استحوذت على نسبة ٣٦٪ من إجمالي صادرات القطاع بقيمة ٧٢٥.٤٠ مليون دولار، يليها ايطاليا واستحوذت على 11% من الإجمالي بقيمة ٢٢٧.٩٢ مليون دولار ثم فرنسا بنسبة ١٠% بإجمالي صادرات بلغت قيمتها نحو ٢٠٩.٨٣ مليون دولار ثم إسبانيا بنسبة نمو بلغت ٨٪ إجمالي صادرات بلغت قيمتها نحو ١٧٠.٢٢ مليون دولار ثم السعودية بنسبة نمو بلغت ٦٪ إجمالي صادرات بلغت قيمتها ١٢٧.٩٢ وتليها الهند التي استأثرت بصادرات بنسبه٦٪ بقيمة ١٢٥.١٢ مليون دولار .



ووفقا للاستراتيجية الجديدة لتنمية الصادرات التى أعدتها هيئة تنمية الصادرات فقد تم تقسيم الأسواق والمنتجات المستهدفة، حيث تستهدف خلال (2018-2019) معدل نمو بلغ نحو 20% للوصول بالصادرات الى 30,8 مليار دولار وتركز على 5 منتجات إضافية مع التركيز على 11 سوقا مستهدفا.



وتستهدف خلال (2019-2020 ) معدل نمو يصل إلى 25% للوصول بالصادرات المصرية الى 38,567 مليار دولار وعدد المنتجات المستهدفة فى هذة المرحلة منتجين اما الأسواق المستهدفة 10 أسواق.