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حوادث

ضبط 1110 مخالفات مرورية وتحصيل 74050 جنيها غرامات فورية بالغربية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:56 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات مرورية
أحمد على
حررت مباحث المرور بالغربية اليوم، 1110 مخالفات مرورية وتحصيل 74050 جنيها غرامات فورية ، في حملات مرورية مكبرة لردع المخالفين من سائقي دراجات الناريه والسيارات بدون رخص التسيير والقيادة على مستوى المحافظة .

تلقى مدير أمن الغربية إخطارا من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مباحث المرور يفيد بنتائج الحملات المرورية التى أسفرت فى مجال ضبط المخالفات المرورية حرر (36) سياره بدون لوحات ورخصتى القياده والتسيير و(36) دراجه ناريه مخالفه بدون لوحات وتراخيص و (748) مخالفه على نموذج 125 و (283) انتظارا خاطئا و (4) سيارات لتجاوز خط السير وتم التصالح فى (972) حاله مقابل تحصيل مبلغ ( 74050 جنيها) كغرامات فوريه.

وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصه للتحقيق فى الوقائع المشار اليها.

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