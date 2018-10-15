إسلام كاد يفقد نور عينيه بسبب مدرس ألعاب بأسيوط .. فيديو وصور

"إسلام أحمد محمد عبدالرازق " تلميذ في الصف السادس الابتدائي بمدرسة نجع سبع الابتدائية بمحافظة أسيوط ثاني ضحايا العنف في المدارس بمحافظة أسيوط، كاد أن يفقد عينه اليمنى بعد أن قام مدرس بضربه بالخرطوم على عليها ما أدى إلى إصابته بتجمعات دموية على عينه ونقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.





قال " إسلام " لـ صدى البلد " يوم السبت الماضي وتحديدا في الحصة الخامسة كان معي كيس " كاراتيه " فوجئت باختفاء الكيس وبسؤال زميلي عنه أنكر معرفته، وخلال ذلك دخل مدرس الألعاب إلى الفصل لأنه كان مشرف علينا في ذلك اليوم، وقام بضربي انا وزميلي بالخرطوم، وجاء الخرطوم في عيني اليمنى وقلت للمدرس :" يا استاذ الخرطوم جه في عيني " لم يتوقف المدرس عن ضربي واستمر في ذلك حتى إن سقط على الأرض وقام بإخراجه الى مكتب مدير المدرسه وهو مستمر بضربي بالخرطوم على جميع أنحاء جسدي .





وتابع : أخذتني والدتي إلى أحد الأطباء في منفلوط والذي طلب منها الذهاب بي إلى مستشفى أسيوط الجامعي .





وقالت والدة التلميذ : إن إدارة المدرسة لم تعطيها حتى خطاب للتأمين الصحي للكشف على ابني وصرف العلاج مما اضطرني إلى عمل كل الإشاعات على نفقتي الشخصية .





كانت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بأسيوط تلقت إخطارا من مدرسة نجع سبع الابتدائية المشتركة التابعة لمركز أسيوط يفيد إصابة الطالب " إسلام .ا.م" بالصف السادس الإبتدائي إثر تعرضه للضرب بخرطوم بلاستيك على يد معلم التربية الرياضية ويدعي "مصطفى.م.س" ؛ ما أدى الى إصابته فى عينه تم على أثرها نقلها إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج.



