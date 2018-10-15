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أخبار العالم

الشعب السعودي يثور ضد أعدائه بعدة هاشتاجات على تويتر

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:51 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
شن الشعب السعودي حملة دعم وتضامن مع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشن رواد تويتر عددا من الهاشتاجات المنددة بمواقف بعض الدول ضد بلادهم.

وغرد نشطاء "تويتر" بالسعودية، عبر الهاشتاجات، " #كلمه_لاعداء_مملكتنا_السعودي، #كلنا_سلمان_و_كلنا_محمد، #المملكه_ترفض_التهديدات"، أكدوا خلالها على ثقتهم بولي العهد ودعمهم الكامل لقراراته.

وجاءت تغريدات رواد "تويتر" عبر الهاشتاجات داعمة للقيادة السعودية، "حملات التشويه والتهديدات تثبت أن المرحلة الجديدة نجحت والأسلوب المتبع فيه أثبت فاعليته لذلك تحارب وتتهم ويقلل من شأنك واكتشف لنا ماتخفي صدورهم الحاقده.!!"، "ستبقى رايتنا عظيمة وتحت راية التوحيد نحن أبناء هذا الوطن سنكون أوفياء للوطن كما تربينا عليه وأوفياء لولاة أمورنا".

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