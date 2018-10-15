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محافظات

محافظ البحر الأحمر يزور صربيا لتوقيع اتفاقية توأمة بين مرسى علم وياجودينا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:44 م
صدى البلد
بدأ اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، زيارة رسمية إلى صربيا على رأس وفد سياحى يضم اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وممثلى 25 شركة سياحية، لإجراء محادثات مع من كبار المسئولين منهم النائب الأول لرئيسة الوزراء، ووزير خارجية صربيا، ووزير التعدين والطاقة، ونائب رئيسة الوزراء ووزير التجارة والسياحة والاتصالات ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصربية للترويج للسياحة المصرية.

ويتضمن برنامج الزيارة عددا من الأنشطة الترويجية متمثلة فى مائدة مستديرة للوفد المصرى مع شركات السياحة والطيران بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة ومنظمة السياحة الوطنية، والاتحاد اليوغوسلافى لوكلاء السفر، وافتتاح معرض "رحلة إلى مصر" عن زيارة الوفد الإعلامى الصربى إلى محافظة البحر الأحمر.

ويلتقى الوفد وزير البيئة لاستعراض أعمال التطوير بالموانئ المصرية، وتحويلها لموانئ صديقة للبيئة، وسبل التعاون فى الموانئ السياحية، والاستثمارات المتاحة بالموانئ المصرية، لما تتمتع به الموانئ المصرية من عوامل جذب للسياحة والتجارة العالمية.

ويشمل برنامج الوفد زيارة مدينة ياجودينا وسط صربيا لمقابلة رئيس مجلس المدينة، وتوقيع اتفاقية توأمة مع مدينة مرسى علم ممثلة لمحافظة البحر الأحمر، بجانب تفقد مطار نيش جنوب صربيا ذى التكلفة المنخفضة، لبحث إمكانية تسيير رحلات مباشرة منه إلى محافظة البحر الأحمر.

وفى ختام الزيارة، يقوم الوفد بزيارة شركة الكابلات القابضة والمنطقة الصناعية وشركة Jela Jagodina مع بعض المقابلات الإعلامية والترويجية للسياحة فى محافظة البحر الأحمر، ولقاء مع سفراء الدول العربية والإفريقية.
محافظ البحر الأحمر يزور صربيا لتوقيع اتفاقية توأمة بين مرسى علم وياجودينا
محافظ البحر الأحمر يزور صربيا لتوقيع اتفاقية توأمة بين مرسى علم وياجودينا
محافظ البحر الأحمر يزور صربيا لتوقيع اتفاقية توأمة بين مرسى علم وياجودينا

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