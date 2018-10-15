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حوادث

ضبط 4011 هاربا من أحكام وتحصيل 167097 جنيهًا غرامات بالغربية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:00 م
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات أمنية
أحمد على
ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم 4011 متهما هاربا من أحكام جنائيه وتم تحصيل 167097 جنيهًا غرامات فورية على مستوي قري ومراكز المحافظة.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء سعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية ضباط إدارة البحث الجنائي فى مجال تنفيذ الأحكام حرر (7) حكم فى جنائية و (820) حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و (2827) حكم فى الغرامات و (57) حكم فى مخالفات وبلغ إجمالى الاحكام ( 4011 ) حكم وإجمالى المبالغ المتحصلة ( 167097 جنيها ) .

و فى مجال جهود إدارة الحمايه المدنيه تحرر (12) بلاغ حريق متنوع و (3) مفرقعات ( سيارة متروكة ) و (2) إنقاذ برى ( إنقلاب سيارة) وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة التحقيق فى الوقائع المذكورة .

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