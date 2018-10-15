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اقتصاد

تحالف مصرى مجري روسي لتصنيع وتصدير عربات السكة الحديد

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:02 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تم الاتفاق على تدشين تحالف مصرى روسى مجرى؛ لتصنيع وتصدير عربات السكة الحديد، ضمن خطة لتوطين صناعة عربات القطارات بمصر والبدء بإنتاج 500 عربة فى المرحلة الأولى.

وقال نيكولاى أصلانوف القائم بأعمال السفير الروسى فى مصر خلال منتدى مصر- تتارستان بعنوان "آفاق التعاون الثنائى إلى الإقليمى"، بمشاركة رستام مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان ورجال أعمال ومستثمرين، اليوم الاثنين أن روسيا حريصة على دعم وتوطيد أواصر التعاون مع مصر فى كافة المجالات.

وأكد نيكولاى أصلانوف أنه يجرى حاليا الإعداد لإنشاء مركز لوجستي مصرى على أرض روسيا وهو ما يدعم نفاذ المنتجات المصرية لكافة أسواق روسيا والدول المحيطة بجانب الوصول لأسواق لسوق الروسى، وأنه تم توقيع اتفاقات تفاهم ويتم الإعداد لتوقيع عقود خاصة لهذا المركز اللوجستي.

وأوضح "أصلانوف" أن جملة الاستثمارات الروسية فى مصر تبلغ نحو 5 مليارات دولار وتتركز فى قطاع الغاز الطبيعي والنفط، لافتًا إلى أن مشروع الضبة يعد أكبر مشروع يتم العمل عليه مع مصر .

وأشار القائم بأعمال السفير الروسى فى مصر إلى وجود متابعة مستمرة لتنمية حجم التعاون والاستثمار بين مصر وروسيا من خلال اللجنة الحكومية الاقتصادية والصناعية ويترأسها من الجانب الروسي وزير الصناعة ومن مصر وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار ومن بين مهامها العمل على زيادة الاهتمام المشترك بالأعمال التجارية بين مصر وروسيا؛ لافتا إلى أنه تم خلال العامين الآخرين تنظيم أكثر من 28 لقاء بين رجال أعمال مصريين وروس.

وأعلن نيكولاى عن زيادة التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال عام 2017 بنسبة 60% لتسجل المعاملات التجارية 6.7 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من 2018.



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