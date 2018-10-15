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منوعات

شاهد.. صورة صادمة لرجل يقود موتوسيكل داخل مستشفى.. والرواد: كشف مستعجل

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:51 ص
صدى البلد
أحمد شريف
تداول رواد موقع تواصل الاجتماعي صورة صادمة، لرجل يقود موتوسيكل داخل أحد المستشفيات المصرية.

وتوضح الصورة المتداولة، رجلا يقود دراجة نارية في منطقة الاستقبال بأحد المستشفيات، وسط المرضى وأسرهم في موقف أذهل الجميع.

فيما لم يوضح الرواد مكان المستشفى وبأي محافظة شهد هذا الموقف المثير للغرابة.

وسخر رواد التواصل قائلين: "شكل الراجل كشف مستعجل"، فيما انتقد آخرون الإهمال بذلك المستشفى والسماح بالموتوسيكل بالسير فيه.
شاهد.. صورة صادمة لرجل يقود موتوسيكل داخل مستشفى.. والرواد: كشف مستعجل

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