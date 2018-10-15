جوجل تعتزم إطلاق تطبيق لترجمة اللغة الهيروغليفية

أعلنت شركة جوجل أنها بصدد إطلاق تطبيق لترجمة اللغة الهيروغليفية،وهو مشروع يتم العمل عليه مع ستوديو "أوبيسوفت".



وذكرت صحيفة "لوسوار" البلجيكية أن المشروع بدأ العمل عليه منذ العام الماضي بالتعاون مع أحد كبار المترجمين، ووضع له اسم "المبادرة الهيروغليفية".



وعن اختيار ستوديو أوبيسوفت المختص في صناعة ألعاب الفيديو، أوضحت الصحيفة أن هذا الاستوديو بدأ العمل في المجال التعليمي خلال الأعوام الأخيرة، إذ أطلق نسخة تعليمية العام الماضي من "أساسانز كريد أوريجينس".



ويسمح التطبيق عن الهيروغليفية والذي يحمل اسم "Discovery Tour" للمستخدمين بالتعرف أكثر على مصر القديمة ولغتها، من خلال لعبة تدور حول الأحداث التاريخية التي مرت بها هذه الحضارة.