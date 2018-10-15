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منوعات

شاهد.. طفل ثري يلقي الأموال من شباك سيارته على المارة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:03 م
صدى البلد
نهى حمدي
من داخل السيارة الخاصة به أمسك طفل بحزمة أموال وقام بنثرها على المارة، متابعًا رد فعل الناس وسعيهم وراء الأوراق المالية التي طيرها في الهواء.

وأظهر مقطع فيديو للطفل الروسي الثري،وهو يلقي الأوراق النقدية من نافذة سيارته الليموزين، ومشاهدة الناس يتبارزون لجمعهم، ليتسبب هذا المقطع في غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان الطفل يرتدي قناعا، وهو يلقي النقود من نافذة سيارته المرسيدس،وتوضيحًا لفعلته قال الطفل: " ظننت فجأة أن المال في جوهره شيء عديم الجدوى، فهي مجرد قطع من الورق، فأنت تقضي كل حياتك لزيادة مبلغ المال على حسابك".

وأشار قائلًا:"'أحمل 50 ألف روبل (570 جنيهًا استرلينيًا) وهو راتب شهري جيد في مدينة سان بطرسبرج"، متسائلًا:"هل أنت حقا تقتل نفسك من أجل هذا؟ أنا أشفق عليك".

شاهد.. طفل ثري يلقي الأموال من شباك سيارته على المارة
شاهد.. طفل ثري يلقي الأموال من شباك سيارته على المارة
شاهد.. طفل ثري يلقي الأموال من شباك سيارته على المارة

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