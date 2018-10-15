محافظ أسيوط يترأس اجتماع سيناريو الأزمة بالتعاون مع القوات المسلحة.. صور

ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، الاجتماع التنسيقي وتوزيع المهام للتدريب على سيناريو ادارة الكوارث والازمات والتى سيتم تنظيمها بالتنسيق مع كافة القطاعات التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية ضمن تدريبات مواجهة الأزمات والكوارث والتعامل مع الظروف الأمنية الطارئة في المنشآت الحيوية بالمحافظة وتقييم الخطط الأمنية ومدى كفائتها ودقتها في التنفيذ وكفايتها للتصدي لأية أعمال عدائية أو إرهابية أو كوارث طارئة.



وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام محافظة أسيوط والمهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد أسيوط، ومساعد مدير أمن أسيوط، والعقيد وليد الشحات المستشار العسكري للمحافظة ولفيف من قيادات الحماية المدنية والمرور والصحة والإسعاف والتضامن الاجتماعي والتموين والتربية والتعليم والرى والكهرباء ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الشركات والمرافق بالمحافظة.



بدأ الاجتماع بكلمة الوزير المحافظ والتي شدد فيها على ضرورة جاهزية جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بكافة قطاعاتها والتدريب المستمر لافرادها لمواجهة أي طارئ، مشيرا الى انه تم اجراء العديد من سيناريوهات إدارة الازمة ومحاكاة بعض المواقف الطارئة التي قد تتعرض لها أية منشأة حيوية بالمحافظة ومنها التدريب على سيناريو إدارة أزمة حدوث سيول وغرق احد انفاق المحافظة بالمياه مؤكدا على استمرار تلك السيناريوهات بصورة مفاجئة لقياس مدى جاهزية وكفاءة العاملين بتلك القطاعات فى مواجهة الازمة.



وأشار المحافظ الى ان تلك التدريبات تأتى في إطار سياسة الدولة لتطوير وتجهيز غرف إدارة الأزمات والكوارث وتدريب العاملين في الدولة وأجهزتها المختلفة على التعامل معها وتقليل الخسائر البشرية والمادية في إطار التعاون والتنسيق الكامل مع القوات المسلحة للاستفادة من خبراتها والتدريب على تلاشي أوجه القصور التي تشوب أداء بعض الجهات أو العاملين خلال عمليات التدريب حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين ونشر الأمن والأمان.



واستعرض العقيد وليد الشحات المستشار العسكرى للمحافظة دور كل جهة تنفيذية والمهام المكلفة بها وكيفية التخطيط الجيد لإدارة الأزمة، مؤكدًا على تنفيذها بصورة مفاجئة واختيار أهداف واماكن غير معلومة للجهات المشاركة لضمان الجاهزية والاستعداد الجيد واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة من خلال الدراسة العملية للمنشآت الحيوية المراد تأمينها والتعرف على نقاط الضعف بها وتلافيها، معلنًا البدء في التدريب السنوي المشترك مع قيادة قوات الدفاع الشعبي بالقوات المسلحة مستعرضًا خطة إخلاء بعض المنشات الحيوية بالمحافظة ومراحلها وشرح لكيفية عمل خطط لمواجهة الازمة ومراجعة الإجراءات التي اتخذتها كل جهة.