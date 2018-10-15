جولة مفاجئة لرئيس جامعة أسيوط على المطعم المركزي.. صور

شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على أهمية العمل على سلامة المنظومة الغذائية المقدمة داخل المطعم المركزي بالجامعة وفروعه بالمدن الجامعية لما يزيد عن 15 ألف طالب وطالبة مغتربين بشكل يومى، والتي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب ووصولها لأعلى مستويات من الجودة والنظافة، مؤكدًا أن ذلك يأتي فى إطار دور الجامعة فى تحقيق منظومة صحية واجتماعية متكاملة لرعاية أبنائها الطلاب.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لرئيس جامعة أسيوط للمطعم المركزي بالحرم الجامعي، رافقه خلال الجولة الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وشوكت صابر أمين عام الجامعة المساعد وعدد من مديري الإدارات المختصة، والتي تفقد خلالها مراحل إعداد وطهي الطعام ، كما قام بمراجعة تاريخ الإنتاج والصلاحية لبعض أنواع الأغذية وطرق الحفظ ، وذلك للتأكد من النظافة وسلامة الغذاء ومطابقته للمعايير الصحية.



