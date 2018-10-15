ترامب يخطط لاستدعاء الدبلوماسيين الأمريكيين من تركيا

زعم مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا إلى صياغة خطة في أواخر أغسطس تقضي بالإقالة الكاملة للموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين في تركيا وسط مخاوف بشأن احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون .





ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن خطة إغلاق السفارة الأمريكية وجميع البعثات الدبلوماسية كانت ستحدث على مدى 60 يومًا، بدءًا بإقالة كبار الدبلوماسيين.





وصرح مسؤول أمريكي لإذاعة "ايه بي سي" الأمريكية بأنه: "لفترة من الزمن كنا نخشى حدوث خلل في العلاقات مع تركيا، وسيكون بدءا من رسالة يقوم بتوصيلها القائم بالأعمال بألا يوجد في تركيا أي مسؤولين".





وقالت القناة التلفزيونية، إن هذه الخطة تعد واحدة من ستة خيارات أخرى تشمل زيادة العقوبات على المسؤولين والأعمال التركية، كما أن واشنطن قد ضاعفت الرسوم الجمركية هذا الصيف على واردات المعادن التركية بعد مطالب بإطلاق سراح القس الذي سجن في البلاد لمدة عامين بسبب علاقاته المزعومة مع المخططين للانقلاب الفاشل عام 2016.





وقضت محكمة في أزمير التركية ، بإطلاق سراحه لأنه لا يتعين عليه قضاء فترة أكثر من ذلك في السجن، وسُمح لـ "برونسون" بالسفر يوم الجمعة الماضية، ورحب به الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض يوم السبت.



