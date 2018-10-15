ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

دراسة أسترالية: دقيقتان من الرياضة المكثفة تجدد طاقة الخلايا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:09 م
صدى البلد
أ ش أ
أكدت دراسة أسترالية حديثة أن ممارسة الرياضة المكثفة لمدة دقيقتين تجدد طاقة الخلايا، وأنه كلما تصبب الشخص عرقا أثناء ممارسته للرياضة كلما كان أكثر فائدة ويساعد على تجديد شباب الخلايا.

هذا ما أثبتته الدراسة التي أعدها باحثون أستراليون فى جامعة "فيكتوريا " فى مدينة "ملبورن" الأسترالية بعد تجربة رياضة ركوب الدراجة او العدو بأقصى سرعة لمدة دقيقتين.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الرياضة الكثيفة تؤثر على إنتاج مصنع الطاقة فى الخلايا الذى مع التقدم فى العمر ينتج طاقة أقل فى الجسم ويتعرض للضعف .. ومن أجل تنشيطه مرة أخرى يجب القيام بدورات رياضية مكثفة حتى يسترد الجسم نشاطه مرة أخرى .

ترشيحاتنا

تسمم فلاح وطالبة بعد تناولهما مبيد حشرى بالبحيرة

الكويت تعلن تضامنها مع السعودية: نرفض وندين بشدة الحملة الظالمة ضد المملكة

أشغال شاقة لـ أجاي فى جيم الأهلى من أجل العودة للمشاركة

أضيفي ملعقة زيت جوز الهند لقهوتك الصباحية ولاحظي ماذا سيحدث؟

السفارة الأمريكية بالقاهرة تهنئ رنيم الوليلي ومحمد الشوربجي: تهانينا

هذه الأعراض لا تتأخري عندها عن الذهاب لطبيب النساء

الجمعية الجغرافية: مناطق عديدة مهددة بالغرق بسبب التغيرات المناخية..فيديو

نقيب الممثلين يكشف لـ صدى البلد موعد جنازة وعزاء أحمد عبد الوارث

حكم صلاة سنة تحية المسجد في وقت الكراهة.. فيديو

الإسكان: تسليم وحدات سكن مصر بـ 6 أكتوبر نهاية 2019.. فيديو

الرئيس السيسي يبدأ اليوم زيارة رسمية لروسيا لمدة 3 أيام

روان بن حسين الكويتية تطلب الزواج من هذا الرجل .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أسود.. صور

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

رئيس جمهورية تتارستان يزور الجامع الأزهر.. صور

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

فيديو

محمد إبراهيم: استمرار ارتفاع درجات الحرارة يهدد بغرق بلدان بأكملها..فيديو
خبير ضرائب: قرار لجنة تقييم الضريبة العقارية ليس نهائيا ..فيديو
الجمعية الجغرافية: مناطق عديدة مهددة بالغرق بسبب التغيرات المناخية..فيديو
تعرف على حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي مدمر قريبا ..فيديو
إجراء مسح فيروس سي على 93500 شخص ببنها..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟