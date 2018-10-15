دراسة أسترالية: دقيقتان من الرياضة المكثفة تجدد طاقة الخلايا

أكدت دراسة أسترالية حديثة أن ممارسة الرياضة المكثفة لمدة دقيقتين تجدد طاقة الخلايا، وأنه كلما تصبب الشخص عرقا أثناء ممارسته للرياضة كلما كان أكثر فائدة ويساعد على تجديد شباب الخلايا.





هذا ما أثبتته الدراسة التي أعدها باحثون أستراليون فى جامعة "فيكتوريا " فى مدينة "ملبورن" الأسترالية بعد تجربة رياضة ركوب الدراجة او العدو بأقصى سرعة لمدة دقيقتين.





وأشار الباحثون إلى أن هذه الرياضة الكثيفة تؤثر على إنتاج مصنع الطاقة فى الخلايا الذى مع التقدم فى العمر ينتج طاقة أقل فى الجسم ويتعرض للضعف .. ومن أجل تنشيطه مرة أخرى يجب القيام بدورات رياضية مكثفة حتى يسترد الجسم نشاطه مرة أخرى .