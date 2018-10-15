موعد مباراة كرواتيا والأردن والقنوات الناقلة

يواجه منتخب كرواتيا نظيره الأردني، مساء اليوم الإثنين، في مباراة ودية، علي ملعب "ستاديوم إتش إن كي ريجيكا" بكرواتيا.



وتقام مباراة كرواتيا والأردن في تمام التاسعة الإ ربع مساءً، عبر القناة الرياضية الأردنية.



ويفتقد منتخب الأردن لخدمات مدافعه محمد الباشا بسبب الإصابة، إلي جانب عامر شفيع الذي غادر معسكر المنتخب لظروف عائلية.



وكان زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا أعلن أن المباراة ستشهد غياب كلٍ من لوكا موردريتش وإيفان راكيتيتش وبريسيتش، بعد مشاركتهم أمام إنجلترا الجمعة الماضية في دوري الأمم الأوروبية.

