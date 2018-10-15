دبلوماسي: الملف الاقتصادي مع روسيا من أهداف زيارة السيسي لموسكو.. فيديو

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس السيسي لروسيا مهمة وهي ليست الاولى لاستعادة الملف الاقتصادي مع روسيا فهي وريثة الاتحاد السوفييتي السابق.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية بفضائية اكسترا نيوز اليوم الاثنين، أن السوق الروسي يستطيع أن يستوعب الصادرات المصرية خاصة من السلع المنزلية والصادرات الزراعية، فضلا عن بدء الروس بالدخول في الاستثمار المصري وقناة السويس.



وأشار إلى أن الجانب المصري سيكون مهتما بالاستماع لوجهة النظر الروسية عن الوضع في سوريا، وتبادل وجهات النظر في القضايا الأخرى في المنطقة، فضلا عن أهمية تبادل الآراء في مكافحة الجريمة المنظمة.