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أم علي تستغيث بالحكومة وأهل الخير: جوزي محتاج عملية بـ15 ألف جنيه وابني عنده شلل أطفال.. صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:50 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاثت "أم على"  إحدى سكان محافظة الزقازيق، بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لمساعدتها فى إجراء عملية ترقيع وتجلط الشرايين لزوجها خاصة أنها تتكلف 15 ألف جنيه مع علاج ابنها المريض بشلل الأطفال وضمور بالمخ.

وأضافت " أم على " فى رسالتها لخدمة الشكاوى بصدى البلد: ابنى عنده ضمور بالمخ وشلل أطفال وجوزى عنده بتر بزراعه الأيمن وشلل رباعى ويحتاج إلى عملية، وابنى يحتاج إلى علاج شهرى، ومعاش جوزى بسيط جدا مابعرفش حتى أطبخ منه وبكمل باقى الشهر سلف وأنا كمان مريضة.

واستغاثت بوزيرة الصحة لمساعدتها على إجراء العملية والعلاج لعدم قدرتها على تحمل تكلفته، وناشدت من يرغب بمساعدتها فى التواصل معها على رقم 01120443253.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056 .

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