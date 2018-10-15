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اختبار جديد يعتمد على الحمض النووى للتحقق من توافق الدم

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:36 م
صدى البلد
أ ش أ
صدقت "إدارة الأغذية والدواء" الأمريكية على اختبار جديد يعتمد على الحمض النووى للتحقق من مدى توافق الدم .

فقد تمت الموافقة على اختبار ID CORE XT القائم على الحمض النووى لمساعدة الأطباء على التحقق من مدى توافق الدم قبل عملية نقل الدم للمرضى .. وأوضح مسؤولو الإدارة أن الأشخاص الذين يحتاجون إلى عملية نقل دم متكررة ، مثل مرضى فقر الدم الخلايا المنجيلة ، هم أكثر عرضة لتطوير بعض الأجسام المضادة .

وأوضحت "إدارة الأغذية والدواء الأمريكية أنه إذا تم نقل الدم الذى يحتوى على أجسام مضادة ضعيفة التطابق ، المرجح أن يؤدى هذا الإجراء إلى تدمير خلايا الدم الحمراء وردود أفعال للجسم عند نقل الدم .

وقال الدكتور"بيتر ماركس"، مدير "مركز تقييم بحوث البيولوجيا" فى"إدارة الأغذية والدواء"الأمريكية :"نحن نعلم أن اختبارات الحمض النووى تحمل وعدا كبيرا ، لتوفير طرق أكثر إفادة ودقة وفاعلية من حيث التكلفة لتحسين رعاية المرضى ".

وقد تم تطوير الاختبار الجديد من قبل شركة " Progenika Biopharma" الإسبانية ، التى تتخذ من مدريد مقرا لها.

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