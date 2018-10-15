ميدو يكشف عن حبه لزوجته بهذه الصورة

أظهر مدرب نادى وادى دجلة الأسبق احمد حسام ميدو، مدى الترابط بينه وبين زوجته من خلال صورة نشرها عبر حسابه بموقع انستجرام لـ"تاتو" جديد وشمته زوجته بإسم "ميدو".



وعلق ميدو على صورة تاتو زوجته الجديد، متسائلًا بعدما وشمت اسمه على ذراعيها كيف له أن يتركها، "مراتي وشمت اسمي على دراعها.. إزاي أسيبها دلوقتي".



وتدعى زوجة اللاعب احمد حسام ميدو، يسرا الليثي التي ظهرت معه مؤخرًا فى أحد البرامج التلفزيونية وظهر خلاله انطباع بالاستقرار للجميع مع طفليهما.