محافظ القليوبية يوجه بغلق مستودعات الغاز المخالفة والالتزام بمواصفات رصف الطرق

شدد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، على سرعة غلق كافة المستودعات ومنافذ توزيع البوتاجاز المخالفة لإشتراطات الأمن والسلامة والحماية المدنية قائلا "مستودعات الغاز داخل الكتلة السكانية قنابل موقوتة يجب التعامل معها بسرعة".



وطالب المحافظ خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الاثنين، بسرعة توفيق أوضاع مستودعات البوتاجاز لنقلها إلى أماكن أخرى خارج الكتل السكانية حفاظا على أرواح المواطنين.



كما طالب المحافظ بالإلتزام باستلام أعمال الرصف طبقًا للمواصفات المتفق عليها بالسُمك الصحيح والجودة طبقًا للأصول الفنية وبحسب ما ورد بمذكرة الشبكات الأرضية.



وشدد على ضرورة التنسيق بين السادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء والسيد مدير مديرية الرى لرفع نواتج التطهير الترع والمصارف حفاظًا على صحة المواطنين.



ووجه محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء القيام بحملات لتحسين منظومة النظافة بالإشتراك مع المجتمع المدني والشباب على غرار حملة ( شارك ونظف).



كما وجه برفع حالة الإستعداد القصوى إستعدادًا لمواجهة الأمطار وجاهزية المعدات والعربات لمحابهة الأمطار والتنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياة الشرب والصرف الصحي للتاكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية للتدخل السريع في حالة وجود أعطال.



وطالب مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالمرور علي ثلاجات اللحوم ومخازن بقالة الجملة ومصانع التعبئة والتحفظ علي السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات وإعدامها حرصًا علي الصحة العامة والتأكيد على مديرية التموين بضبط الأسعار والإشتراك في الحملات مع الطب البيطري والصحة في الرقابة الصحية على الأسواق ووضع خطة لمراقبة المخابز.



كما المحافظ بالالتزام بوضع صناديق القمامة امام المحلات التجارية وعلى الترع والمصارف وإزالة كافة الإشغالات ورفع التراكمات والقمامة بشكل يومي والتنسيق مع المرور للقيام بحملات يومية لرفع الإشغالات والباعة الجائلين في جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية والسيارات الكهنة الموجودة على جانبي الطرق والعمل على تقنين وضع التوك توك والتروسيكلات للحفاظ على الأرواح والممتلكات والتأكيد على ضرورة متابعة الازالات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية.



واكد المحافظ على ضرورة وضع آليات للصيانة الدورية لأنفاق المشاة بحي غرب شبرا الخيمة وضرورة عمل مقايسات لرفع كفاءة العمل لتلك الأنفاق وتشجيع إقامة مشروعات للإنتاج الحيواني بالمحافظة بالتعاون بين وزارة الزراعة والمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.