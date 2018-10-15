المؤتمر: العالم يتابع زيارة السيسي في روسيا لتأثيرها على القضايا الدولية

أكد حزب المؤتمر على أهمية الزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى روسيا والتى بدأت اليوم الاثنين، متوقعا أن تكون القمة المرتقبة بين الزعيمين الكبيرين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين ناجحة وتحقق جميع أهدافها لصالح البلدين.



وأكد حزب المؤتمر فى بيان له أصدره اليوم، برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، أن هناك علاقات تاريخية وإستراتيجية وثيقة تربط بين القاهرة وموسكو، مشيرا الى أن زيارة الرئيس السيسى الحالية لروسيا ستحقق جميع أهدافها السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية وغيرها.



وقال إن الاهتمام الكبير وغير المسبوق من مختلف وسائل الإعلام العالمية والروسية بالزيارة يكشف أهمية هذه الزيارة ليس على مستوى القضايا التى تهم الجانبين المصري والروسي ولكن تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية وفى مقدمتها القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الاوسط خاصة مسيرة السلام والأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن.



وأضاف أن الزيارة تهدف أيضا لدفع عجلة التعاون فى مجال النقل والمواصلات بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجارى مع روسيا والذى وصل إلى 6.5 مليار دولار، متوقعا ان تكون لهذه الزيارة نتائج ايجابية كبيرة للتعاون الاستثماري والتجارى بين القاهرة وروسيا وزيادة جذب الاستثمارات الروسية لمصر لإقامة المشروعات الروسية المصرية المشتركة خاصة فى المشروع القومى العملاق بمنطقة قناة السويس.