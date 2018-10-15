رئيس القصير يشدد على الانتهاء من صب بلدورات شارع العاشر من رمضان

شدد اللواء أ.ح يوسف الشاهد، رئيس مدينة القصير، اليوم الاثنين، على سرعة الانتهاء من استكمال أعمال صب البلدورات بشارع العاشر من رمضان، وذلك طبقا للخطة الموضوعة ومن خلال متابعة رئيس المدينة لتلك الأعمال.



وأشار الشاهد إلى ضرورة مراعاة المواصفات الفنية في المواد الخرسانية، موضحا بأن شارع العاشر من رمضان من أهم الشوارع الرئيسية والحيوية بالمدينة.



وأكد رئيس المدينة على أن مدينة القصير تسابق الزمن في كافة أعمال البنية التحتية، وذلك من أجل ظهور المدينة بالمظهر الجمالي الذي يليق بها.