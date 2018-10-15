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ثقافة

رواية الرهين للكاتبة همسة تيسير على منصة كتبنا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:29 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
صدر مؤخرًا عن منصة كتبنا للنشر الالكتروني رواية "الرهين" للكاتبة همسة تيسير، وتدور أحداث الرواية حول رجل تعرض لحادث اليم في طفولته قلب حياته رأسًا على عقب وكشف له الكثير من الأسرار، وبعد سنوات من الألم والغضب والتخبط يكتشف (آدم) ما يخرجه من الظلام إلى النور، لقد كاد (آدم) أن يرتكب أسوأ خطيئة قد يرتكبها الإنسان ألا وهي الحياة في دائرة الانتقام والندم."

جدير بالذكر أن همسة تيسير صدر لها اول قصة تحت عنوان "أمل" عام 2017، وهو عمل اجتماعي رومانسي، موضوعه عن التفكك الأسري وآثاره على الأبناء، وبعض المشكلات الشائعة بين الأصدقاء، وعلاقة حب تواجه العديد من المصاعب والعراقيل.

همسة تيسير من مواليد القاهرة عام 1995، طالبة بالمعهد العالي الدولي للغات والترجمة. بدأت كتابة الخواطر من خلال صفحتها على الفيس بوك التي تحمل اسمها عام 2017، وشاركت في كورس كتابة القصة fiction factory مع محمد عباس، ثم شاركت في كورس كتابة السيناريو مع محمد رفيع، الذي شارك في كتابة فيلم كارما.

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