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محافظات

دورات جرافيك لتأهيل شباب القصير لسوق العمل

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:19 ص
صدى البلد
إبراهيم جادالله
تابع اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير، اليوم الأحد، بدء أعمال دورة Graphics designer 2D بمركز التدريب على علوم الحاسب يرافقه محمد عبد الرحيم مدير المركز.

وقال الشاهد، أثناء لقائه مع الشباب، إن الالتحاق بالدورات العلمية يكون امتدادا للمعرفة والنمو الفكري للأشخاص، وأن السعي وراء المعرفة ينمى قدرات الإنسان الفكرية.

وأضاف رئيس المدينة، أن المركز شهد عددا من الدورات للعاملين بالوحدة المحلية وللشباب بمدينة القصير.

وأوضح الشاهد بأن الهدف من إعداد الدورات بالمركز هو تدريب الشباب، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل واكتساب مهارات جديدة وخبرات وتحويل المهارات المكتسبة التي لديهم إلى واقع عملي ملموس

وأشار الشاهد إلى أن الدورة تتضمن تدريب عدد 15 فتاة، وتستمر لمدة ثلاثة شهور، لافتا بأن الشباب الملتحقين بالدورة إجتازوا كافة الاختبارات اللازمة للتقديم في الدورة.

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