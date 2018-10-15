في اليوم العالمي لغسل اليدين.. 6 أسباب للالتزام بهذه العادة

يتم الاحتفال بـ15 أكتوبر كل عام باعتباره اليوم العالمي لغسل اليدين، وتتم الاحتفال بهذا اليوم كوسيلة لزيادة الوعي، وفهم فوائد غسل اليدين بالصابون، ويركز موضوع هذا العام على الروابط بين غسل الأيدي والغذاء، بما في ذلك النظافة الغذائية والتغذية.





غسل اليدين هو واحد من أهم الخطوات التي يمكن اتخاذها للحفاظ على سلامة الغذاء، ومنع الأمراض، ومساعدة الأطفال على النمو بقوة، ووفقًا لـ"تايمز أوف انديا"، بدأ الاحتفال باليوم العالمي لغسل اليدين في عام 2008، كفرصة للمشاركة في طرق مبتكرة لتشجيع الناس على غسل أيديهم بالصابون والماء النظيف، وفيما يلي بعض الفوائد المذهلة لغسل اليدين الصحيح.





يقلل غسل اليدين من خطر الإصابة بأمراض مختلفة، من ضمنها الإسهال، والالتهاب الرئوي، ووفقًا لليونيسف، تشير الأبحاث إلى أن الأطفال الذين يغسلون أيديهم بالصابون بعد استخدام المرحاض، وقبل تناول الطعام يمكن أن يقللوا من خطر الإصابة بالإسهال بنسبة تزيد عن 40%.





وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن تعليم الناس عن غسل اليدين يساعدهم ومجتمعاتهم على البقاء في صحة جيدة، كما يمكن أن تؤدي النظافة الجيدة للأيدي إلى خفض الإصابة بالإسهال لدى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 58%، و يمكن أن يقلل أيضًا أمراض الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد، بنسبة 16-21 %.





لا يمكن رؤية الجراثيم، مثل البكتيريا، والفيروسات، بالعين المجردة، ولكنها موجودة في كل مكان، مثل الهواتف المحمولة وفرشاة الأسنان، وتنتقل إلى اليدين عند لمسها، لذا فإن غسل اليدين يساعد على تجنب الإصابة بالأمراض وانتشار الجراثيم للآخرين.





غسل اليدين هو أيضا أفضل طريقة لمنع انتشار الالتهابات الجلدية، بما في ذلك الحصبة، والجدري، والطفح الجلدي، والأكزيما، ويمكن أن يساعد غسل اليدين جيدا من منع التقاط الفيروسات أو نشرها، بما في ذلك الفيروسات التي تسبب التهاب الكبد A - وهو عدوى كبدية شديدة العدوى يسببها فيروس التهاب الكبد A.





ويمكن أن تساعد النظافة الجيدة على الوقاية من "الإنتان"، وهو أحد المضاعفات التي تهدد الحياة، فـ وفقا لمنظمة الصحة العالمية يمكن أن يسبب الإنتان ما يصل إلى 6 ملايين حالة وفاة على مستوى العالم، ومعظمها يمكن الوقاية منه، يحدث عدوى الإنتان عند حدوث عدوى بالفعل، في الجلد والرئتين والمسالك البولية، ويؤدي إلى تفاعل متسلسل في جميع أنحاء الجسم.



