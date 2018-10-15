بدء مراسم التشغيل التجريبي لمطار سفنكس الدولي الجديد

بدأت منذ قليل، مراسم التشغيل التجريبي لمطار سفنكس الدولي الجديد بعد هبوط أولى رحلات الطيران التابعة للشركة الوطنية مصر للطيران سعة 67 راكبا، قادمة من مطار القاهرة، في إطار التشغيل التجريبي للمطار، بحضور الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، واللواء احمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارت والملاحة الجوية.



تم استقبال الطائرة في المطار الجديد، كما هو معهود لأول رحلة طيران تهبط في مطار جديد، حيث تم رش المياه على جسم الطائرة، وسط استقبال حافل.



يأتي ذلك فيما يشهد محيط المطار الجديد، استعدادات امنية، وحرص العديد من قيادات وزارة الداخلية على التواجد للتيسير على الركاب والمسافرين، والتعرف على خريطة الموقع الجديد لضبط آليات العمل بمحيط المطار الذي يقع بالقرب من قاعدة غرب القاهرة الجوية بالكيلو 45 على طريق « القاهرة الإسكندرية الصحراوى ».



كان الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اعلن عن بدء التشغيل التجريبي لتخفيف الضغط على مطار القاهرة الدولي.

يذكر ان مساحة مباني مطار سفنكس الدولي الإجمالية ، تقدر بحوالي 26 ألف متر، بتكلفة إنشائية حوالي 300 مليون جنيه، ويخدم مدن « 6 أكتوبر والشيخ زايد » ومحافظات « الفيوم وبني سويف والمنيا والمنوفيه والغربية » ويقع بالقرب من المتحف المصري الكبير بمنطقة اهرمات الجيزة ، لخدمة المناطق السياحية بالقاهرة باستقباله رحلات « الشارتر » ويتكون من مبنى الصالة الرئيسي وبرج المراقبة الجوية و24 مكتبا خدميا.



فيما يتكون المبنى الرئيسي من صالة للسفر وأخرى للوصول وصالة لكبار الزوار ومكاتب إدارية، ويوجد به ممران رئيسيان للإقلاع والهبوط بالإضافة إلى ممرات مساعدة، ويحتوى على 4 محطات كهرباء فرعية ومبنى للأرصاد الجوية، ويستوعب 300 راكب في الساعة وتقع بوابته الرئيسية على طريق إسكندرية الصحراوي.