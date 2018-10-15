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أخبار العالم

بريطانيا: الخروج من الاتحاد الأوروبي وارد.. لكن لدينا أمور عالقة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:44 م
وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني
رويترز
قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الاثنين، إن التوصل إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي أمر محتمل بالنوايا الحسنة لكن هناك بعض القضايا العالقة.

وفشل المفاوضون من الجانبين في حل الخلافات خلال محادثات مكثفة في مطلع الأسبوع قبيل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وقال هانت للصحفيين لدى وصوله لحضور محادثات وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج اليوم "أعتقد أن الجميع في بريطانيا يجب أن يكون على ثقة في أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لن توقع على اتفاق لا يتوافق مع شكل وجوهر نتيجة الاستفتاء".

وأضاف «ونحن مقتنعون تماما أيضا أن بإمكاننا التوصل إلى اتفاق على هذا الأساس يعمل لصالح الاتحاد الأوروبي وشركائنا وأصدقائنا في أوروبا».

وقالت كارين كنايسل وزيرة خارجية النمسا إنها تأمل في مزيد من الوضوح بشأن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في اجتماع زعماء الاتحاد يوم الأربعاء.

وأضافت كنايسل إن مسألة الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية المعلقة مسألة حاسمة فيما يتعلق باتفاق الخروج.

وتابعت «في الوقت الراهن، وحسب ملاحظاتي، كل شيء معلق حتى الأربعاء وآمل أن نشهد مزيدا من الوضوح يوم الأربعاء».

وقال هايكو ماس وزير الخارجية الألماني إنه يأمل أن يسود المنطق في المحادثات النهائية للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف «نحن مستعدون لكل الاحتمالات... لكننا نعتقد أن حتى إذا كان الوقت ضيقا فمن الممكن التوصل إلى اتفاق بين المفوضية (الأوروبية) وبريطانيا وسنبذ كل جهد ممكن في الأيام المقبلة».

وتابع ماس "آمل أن يسود المنطق في نهاية الأمر وأن نكون في موقف يسمح لنا مباشرة بإبرام اتفاق".

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