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تعليم

هندسة عين شمس تحصد المركز الأول في رالي السيارات الكهربائية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:41 م
صدى البلد
قسم التعليم
نجحت كلية الهندسة بجامعة عين شمس فى تنظيم أول رالى بالعاصمة الإدارية الجديدة "رالى القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع"، بمشاركة فرق من 9 جامعات مصرية، تحت رعاية الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات ورئيس أكاديمية البحث العلمى.

وقد جذبت منافسات السباق والذى افتتحه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنظار العالم للعاصمة الإدارية الجديدة من حيث جاهزيتها لاستضافة مثل هذه الفعاليات الكبيرة والهامة، بالإضافة إلى قدرة هندسة عين شمس على تنظيم هذا الحدث ونجاحه، والذى يمهد الطريق أمام مصر لاستضافة السباقات والراليات العالمية فى المستقبل.

وحصد فريق كلية هندسة جامعة عين شمس الجائزة الكبرى للسباق بقيمة 500 ألف جنيه، وجاءت هندسة جامعة قناة السويس فى المركز الثانى بجائزة قدرها 250 الق جنيه، فيما جاء فى المركز الثالث المعهد العالى للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان وحصل على جائزة قدرها 125 ألف جنيه، بخلاف 5 جوائز اخرى للتميز قيمة كل منها 25 ألف جنيه.

واعرب الدكتور ايمن عاشور عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس عن سعادته بحصولهم على المركز الاول، مشيرا الى أن المسابقة تعد الأولى من نوعها بمصر والمنطقة، حيث جاءت بمبادرة من وزير التعليم العالى فى مايو 2017، بهدف تحفيز الطلاب على الابتكار والبحث العلمى لتصميم وتصنيع السيارات الكهربائية، موضحا أن مثل هذه الابداعات يمكنها أن تبتكر أول سيارة كهربائية مصرية فى المستقبل، وتساهم فى تعميق التصنيح المحلى.

وأضاف  أن المرحلة الأولى من الرالى شارك فيها 312 طالب يمثلون 26 جامعة مصرية، موضحا أن هذه الفرق تلقت تدريبا فنيا من خلال الأكاديمية الفنية التي أقامتها جامعة شمس خصيصًا للرالي خلال شهري يناير وفبراير عن كيفية تصميم السيارة ومراحل التصنيع، وتقدم ٢٠ منهم بتقارير التصميم الخاصة بهم، وتم تقييمهم واختيار التسع الأوائل للتأهل للمرحلة العملية بتصنيع السيارة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد العزيز المشرف على تنظيم الحدث، ان فكرة الرالى جاءت بعد فوز فرق عين شمس بمسابقات عالمية،  حيث يمكن لمصر تنظيم مثل هذه المسابقات بين الطلاب لتحفيز روح الإبداع والابتكار بين طلاب الجامعات المصرية، وتم التحضير لهذا الرالى فى ديسمبر ٢٠١٧ بدعم من أكاديمية البحث العلمى والتى رصدت ١٠ ملايين جنيه لهذا الحدث ليضاهى السباقات العالمية.

أضاف أنه تم اختيار العاصمة الادارية لاستضافة سباقات الرالى، لتقديم رسالة قوية للعالم بأن عمليات البناء والتطوير فى مصر لن تتوقف، وأن هناك تكامل بين كل قطاعات الدولة لإحداث التنمية وتحقيق طموحات المستقبل.

وأوضح إن السباق قام بتحكيمه فريق من المجر متخصص فى تحكيم "الفورميلا1"  والذى تضمن ثلاث أجزاء خاصة بالتسارع وقياس مدى اتزان السيارة وقوة التحمل والتوفير فى استهلاك الطاقة، لافتا إلى أن الرالى منح ٥ جوائز للأفكار المختلفة للسيارات، من حيث التصميم والابتكار والاتصال والجدوى الاقتصادية وسبل الأمان.

وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز أن الفرق المشاركة جميعها تستحق التقدير والإشادة وتؤكد على أن الشباب المصرى لديه قدرة عظيمة على الابتكار والاختراع ولكن يحتاج المزيد من الدعم والتشجيع.

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