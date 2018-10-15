حسونة من جامعة كامبريدج: الرئيس السيسي أكبر داعم للمرأة

حاضرت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، بــ"كلية تشرشل" بجامعة كامبردج في بريطانيا، تحت عنوان مشاركة المرأة في الحياة السياسية بحضور الوزيرة الأيرلندية وعضو البرلمان Mary Hanafin.





وبحسب بيان، تناولت حسونة فى محاضرتها عن دور المرأة فى الحياة السياسية، أن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نالت تقدير واحترام، وتبوأت مكانة رفيعة، وحصلت على حقوق سياسية ومكاسب برلمانية، حيث أنها أصبحت شريكا في المعترك السياسي عبر مشاركتها في الانتخابات البرلمانية سواء كانت مرشحة أو منتخبة، من أهم انجازاتها الحصول على 89 مقعدًا في مجلس النواب منهن، بالإضافة إلى 14 سيدة تم تعيينها شرفت كوني منهن.





وأردفت حسونة، إنها كنائبة معينة وهي تجربة فريدة أكسبتها العديد من الخبرات، نبذل الجهد من اجل رفعة وسمو مصرنا الحبيبة، فى ظل برلمان يواجه العديد من التحديات سواء التشريعية أو الرقابية.





وأكملت النائبة ان دعم مشاركة المرأة يكون من خلال وسيلتين الاولى قصيرة الأمد هي الإعلام وتقديم نماذج مشرفة للمرأة كقدوة فى كافة المجالات، والثانية طويلة الأمد وهي التعليم وإصلاح المناهج الدراسية لإلقاء الضوء على الشخصيات والنماذج التي تقدمها المرأة وأهمية هذا الدور.



