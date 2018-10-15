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بين الناس

مواطن يستغيث بوزيرة الصحة لاجراء جراحة بالقلب

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:25 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث المواطن سعيد نصار محمد أحد سكان المطرية ، بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لمساعدته فى تسهيل اجراء عمليته التى تم الموافقة عليها من قبل العلاج على نفقة الدولة إلا أن هناك تقصيرا من ناحية تنفيذ القرار.

وأضاف سعيد فى رسالته لـ موقع صدى البلد :" انا مريض قلب واحتاج الى العمليه فى أسرع وقت . و اعاني من قصور الشريان التاجى خارجي وداخلى بالدرجة الثانية واحتاج الى تركيب دعامات".

وقال :"عملت الاوراق المطلوبة لإجراء الجراحة على نفقة الدولة ولكن فى كل مرة أذهب بها إلى المستشفى يتم التأجيل بحجة الدور لسه مجاش وكل يوم بيفرق فى حالتى انا ممكن اموت" .

واستغاث بوزيرة الصحة لمساعدته فى تسهيل الإجراءات والتواصل معه على رقم 01270748495 .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056 .

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