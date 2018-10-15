رفع 95 طن قمامة في حملة بفاقوس.. صور

أكد المهندس "وجيه صدقى" رئيس مركز ومدينة فاقوس أن رئاسة المركز شنت اليوم حملة مكبرة لرفع كفاءة منظومة النظافة بميادين وشوارع المدينة منذ الصباح الباكر، حيث قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة فاقوس اليوم بحملة نظافة شملت مناطق المدينة (احمد حلمى -المنشية - أنقيزة -منية المكرم - الساحة الشعبيه-كفر البلاسى ) وشوارع "على مبارك - أبو هلال- سعد زغلول - الجلاء - ترعة المنيا-النقراشي- أسفل السكك الحديد - الجمهورية".



ونوه رئيس مركز ومدينة فاقوس إلى أن الأعمال شملت رفع تراكمات القمامة وهدم المبانى من منطقة الساحة الشعبية باللودر الصغير ونقل القمامة من المقلب الوسيط الى مقلب ابوشلبى وذلك بمتوسط اجمالى " 95 طن قمامة، كما تم رفع كافة التراكمات التي تعوق حركة السير.



ونوه "صدقي" إلى أن الحملة شملت أيضا متابعة اعمال قسم المنتزهات من قص وتهذيب ورى اﻻشجار بالمدينة واستكمال قص ورى اشجار شارع بورسعيد وذالك في إطار حرص رئاسة المركز على نظافة المدينة وتهيئة بيئة صحية مناسبة للجميع.