ضبط 57 لفافة أفيون بحوزة عاطل فى القصير

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة القصير، جنوب البحر الأحمر، من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر.



تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بضبط "م. ص. س" عاطل، والسابق اتهامه فى 2 قضية "مخدرات"، بحوزته 57 لفافة من جوهر الأفيون المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول.



بمواجهتـه بمـا أسفـر عنـه الضبـط، أقـر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.



تم تحرير المحضر رقم 925 إداري قسم شرطة القصير لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





