طريقة عمل صوص الكراميل الخفيف للشيف هالة فهمى.. فيديو

قدمت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الاثنين، طريقة عمل صوص الكراميل الخفيف.



وقالت هالة إنه يتم وضع كوب من السكر على النار، ثم يتم وضع نصف كوب من المياه، ويتم تركهما حتى يتحولا إلى اللون البنى.



ولمشاهدة طريقة عمل صوص الكراميل الخفيف بالتفاصيل خطوة بخطوة شاهدى الفيديو.

