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حوادث

ضبط شخصين زورا توقيع آخر فى دفتر شيكات

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:28 م
المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح
تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط شخصين قاما بالاشتراك مع آخر بالاستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص من خلال الاستيلاء على دفتر شيكات خاص بأحد الأشخاص وتزوير توقيعه.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من مدير أحد البنوك بمنطقة "كينج مريوط"، قيام المدعو "ح.ح.ا" بانتحال اسم "ر.خ.ز" (متوفى) وفتح حساب بنكى بالفرع بالاسم المشار إليه بمبلغ 1500 جنيه.

وبجمع المعلومات وإجراءات التحريات توصلت جهود قسم مكافحة جرائم الأموال العامة إلى صحة الواقعة، وقيام كلٍ من المدعو "ح.ح.ا"- 55 سنة، موظف مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، سبق اتهامه فى قضيتى "تبديد"، والمدعو "ح.ع.ا"- 41 سنة موظف بذات الجهة التى يعمل بها الأول، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، بالاشتراك فيما بينهما فى محاولة الاستيلاء على مبلغ مالى من خلال استخدام بطاقة رقم قومى خاصة بالشخص المتوفى المشار إليه بالتواطؤ مع أحد موظفى البنك "جارى تحديده" الذى قام بإنهاء إجراءات فتح الحساب دون التحقق من بيانات البطاقة المقدمة له.

فقام المتهم الثانى بالاستيلاء على دفتر شيكات بنكية خاص بأحد الأشخاص "إبان فترة عمله طرفه" وتحرير شيكين بمبلغ (850) ألف جنيه، وتزييلهما بتوقيعه وتسليمه للأول لإيداعه بالحساب الخاص بالشخص المتوفى تمهيدًا لسحب ذلك المبلغ بمعرفتهم والاستيلاء عليه، واقتسامه فيما بينهم دون وجه حق، إلا أن إدارة البنك رفضت الصرف، لعدم تطابق التوقيع المُزيل بهما مع التوقيع المتواجد بالبنك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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