بعد حصد 12 ميدالية.. المصريون يخطفون أنظار العالم بأولمبياد الشباب

لا تزال البعثة المصرية تواصل تألقها خلال منافسات أولمبياد الشباب المقامة في الوقت الحالي بالأرجنتين بعد مرور أربعة أيام منها ،حيث نجح أحفاد الفراعنة فى تحقيق 12 ميدالية متنوعة فى الألعاب الفردية والمختلط بواقع 3 ميداليات ذهبية وفضتين و7 ميداليات برونزية في المسابقة التي تعد الأهم على مستوى العالم لهذه المرحلة العمرية في ظل وجود العديد من اللاعبين واللاعبات أصحاب المستويات الفنية والبدنية المميزة للغاية .





ونجحت سلمى عبدالمقصود فى تسطير تاريخ للعبة الخماسى الحديث فى مصر بعد أن حصلت على أول ميدالية أولمبية فى التاريخ لمصر بهذه اللعبة عقب حصولها على المركز الأول قبل يومين فى المنافسات التى شهدت مجموعة من أقوى اللاعبات على مستوى العالم.





كما هو الحال بالنسبة لأحمد الجندى بطل مصر فى الخماسى الحديث والذى انتزع الميدالية الذهبية لأولمبياد الشباب أمس وسط خطف أنظار العالم فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها اللاعب.





إضافة إلى حصول مصطفى عسل لاعب الإسكواش على الميدالية الذهبية حققها على هامش البطولة تمهيدا لدخول اللعبة فى أوليمبياد طوكيو.





واستطاعت نجمة مصر فى رافع الأثقال نعمة سعيد حصد الميدالية الفضية لوزن 56 كيلو جراما بعد الأداء القوى الذى قدمته اللعبة وتفوقها على مجموعة من أقوى اللاعبات على مستوى العالم أجمع .





وانتزعت زينة إبراهيم فضية مسابقات الجمباز بعد أن نجحت فى تقديم مجموعة من العروض المبهرة والتى نالت على أثرها استحسان الجميع.



