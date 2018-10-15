بأيادي 3 أمهات.. مدرستي جميلة نظيفة متطورة

جدران مهملة تركت عليها اللوحات التعليمية آثارها ومقاعد بالية غطتها الأتربة وكتابات الأطفال حتى أخفت ملامحها الأصلية، مشهد داخل فصل مدرسي لا يبعث في نفوس الأطفال غير الملل والرتابة وعدم الانتباه، عزمنا 3 من أولياء الأمور أن يغيروه إلى "فصل يشرح القلب".



3 سيدات ورابعهم علبة دهانات وفرشاة وأدوات زينة بدلوا الحوائط البائسة بألوان وزينة تبعث البهجة على نفوس الأطفال، "منظر الفصل كان حاجة صعبة" هذا كان الملخص الذي وصفت به "زينب البغدادي" ولية أمر شاركت في أعمال التزيين حال الفصل الدراسي.



لم يكن أمام أولياء الأمور سوى أن يغيرن من حال الفصل الدراسي بأنفسهم، فتقول "زينب" لـ"صدى البلد": "بدأنا كأولياء أمور نتكلم واتفقنا على تجميع مبلغ رمزى من كل طفل"، لم تتدخل المدرسة فيما قام به أولياء الأمور سوى بموافقتها فقط "استئذنا مدير المدرسة.. ونفذنا المهمة".



كانت حصيلة أعمال الصيانة التي قام بها السيدات الثلاثة بالفصل 700 جنيه فقط لا غير، ثمن المواد الخام واللوحات والزينة أما عن أعمال النقاشة فتولوا هم المهمة "بقينا بنشتغل بأيدينا عشان نوفر مصنعية".



في 18 ساعة كان الفصل لا يمت صلة بالصورة القديمة له مقاعد ملونة بالأزرق وحوائط زاهية باللون الأزرق والسكري، لتتم المهمة بنجاح، فتقول"أم إياد":"اشتغلنا في الفصل على مدار 3 أيام، كل يوم حوالي 6 ساعات متواصلة".



هذا الإنجاز الصغير في عين الأم وصديقتها كان كبير في أعين أطفالهم الذين ملأهم الفخر بأمهاتهم، بكل حماس سردت تقول "زينب" "ابنى مبسوط جدا والأولاد دخلو الفصل فى انبهار وسعادة ما تتوصفش"، وأخيرًا كان لهذا الفعل مردود بالإيجاب على الأمهات وشعورهن:"مبسوطين جدًا إننا وصلن الفصل بالمنظر ده وفرحنا أطفالنا".