الجبري: إطلاق المجلس الشبابي للتعبير عن قضايا الشباب وتطلعاتهم قريبا

قال محمد الجبري، وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، إن الكويت أدت دورا محوريا في الخطة الشاملة للثقافة العربية "التي تعتبر الركيزة الأساسية في رسم سياسات الهيئات الثقافية العربية".



جاء ذلك في كلمة القاها الوزير الجبري امام الدورة الـ21 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي الذي يعقد تحت شعار (القدس عربية) وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار فيها إلى استضافة الكويت أعمال الخطة الشاملة وتبنيها للمشروع الأول في مطلع ثمانينيات القرن الماضي وانتهت باعدادها للخطة سنة 1985.



وقال الوزير الجبري رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: إن الكويت أعدت خطة "محدثة" في عام 2011 بهدف وضع آليات تحديث الخطة الشاملة، مؤكدا حرص الكويت على متابعة أعمال تحديث هذه الخطة "لتتواكب مع مستجدات وتطورات العصر" إلى جانب استمرار منهجها كدولة في دعم المؤسسات الثقافية العربية.



وأوضح أن استراتيجية عمل الحكومة في الكويت تستند إلى التنمية الشاملة والمستدامة التي تأخذ في الاعتبار الدور المهم المنوط بالقطاعات الشبابية في قيادة قاطرة الحاضر والمستقبل.



ودعا إلى اعتماد الخطة التنفيذية للمجلس الشبابي "تمهيدا لاطلاقه في الفترة المقبلة ليكون منصة شبابية خالصة، للتعبير عن قضايا الشباب وتطلعاتهم وتطوير شراكتهم مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص".



واعتبر أن ذلك يأتي إيمانا بقدرة الشباب على انجاح عمل مجلسهم "لما يتميزون به من فكر ناضج وتجارب مميزة في العديد من المجالات الشبابية" لافتا الى وجود مساع خلال الاحتفال بالكويت عاصمة للثقافة العربية لعام 2022 لتحقيق عدد من الأهداف الثقافية.



وبين الوزير الجبري أن من بين تلك الأهداف تهيئة عدد كبير من الشباب الكويتي على العمل في مجالات الثقافة والفنون والآداب والانطلاق نحو تنمية ثقافية تؤهل الكويت لدخول القرن ال21 ببناء حضاري ثقافي متميز.



وقال إن ذلك يأتي إيمانا بأهمية الثقافة كعنصر مهم في حياة المجتمع ومحور من محاور التنمية الشاملة وما تقوم به من دور رئيسي في دعم الابداع الفكري والثقافي "تعميقا للحوار الثقافي والانفتاح على ثقافات وحضارات الشعوب وتعزيز قيم التفاهم والتآخي والتسامح واحترام الخصوصية الثقافية".



وأضاف أن الكويت تبوأت مطلع العام الحالي وبدعم من أشقائها وأصدقائها وثقة المجتمع الدولي عضويتها غير الدائمة في مجلس الدولي الأمن للسنوات 2018 - 2019.



وأكد في هذا الإطار العمل من خلال هذه العضوية على دعم الدول العربية وقضاياها العادلة "بما يؤول نحو تعزيز مدخراتها وامكانياتها وبما يعزز فرص هذه الدول لاستدامة التنمية والتطوير على كل الأصعدة والمستويات ومنها الاصعدة الثقافية".



وتابع الوزير الجبري أن ذلك يأتي "للدفاع عن التراث الثقافي المستهدف في الدول العربية التي تمر باضطرابات أمنية لاسيما التراث الثقافي في فلسطين والقدس الشريف لتحظى بأولويتها والاهتمام بها".



ولفت الى "سعي الكويت مع الأشقاء والأصدقاء لتفعيل دول المنظمات الدولية المعنية في الثقافة لحل هذه القضايا والتخفيف من آثارها التي عانينا منها عقودا طويلة".



وذكر الوزير الجبري في كلمته أن جدول أعمال الدورة الجديدة حافل بموضوعات تتصل بالعمل العربي المشترك معربا عن الأمل بالتوصل إلى توصيات وقرارات من شأنها تفعيل العمل المشترك وتعزيزه "ليضيف المؤتمر إلى مسيرة العمل انجازا يتطلع اليه ابناء الامة من المثقفين والمفكرين والفنانين".



وأشاد بجهود المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الاليكسو) وكذلك اللجنة الدائمة للثقافة العربية في انجاز الدراسة الاستراتيجية الخاصة ب "الاعلام الثقافي في الوطن العربي في ضوء التطور الرقمي".



ودعا الى استغلال التطور الرقمي الحاصل كمجال من أهم المجالات المستحدثة للاستثمار الثقافي وضرورة تطويرها بخاصة من خلال رصد واقع المشهد الإعلامي الرقمي الاقليمي والعالمي حاليا.



وأعرب الوزير الجبري عن الشكر لجمهورية مصر العربية لاستضافتها أعمال الدورة ال21 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي وللجهود المتواصلة للأمانة العامة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم خلال كل دورة من دورات المؤتمر.



وأثنى على جهود وزير الشؤون الثقافية التونسي محمد زين العابدين خلال ترؤسه أعمال المؤتمر في دورته الماضية اضافة الى احتضان مراسم الاعلان عن اطلاق العقد العربي للحق الثقافي.



كما أعرب عن شكره لرئيس المؤتمر وللمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واللجنة الدائمة للثقافة العربية وجميع العاملين في وزارة الاعلام الكويتية على جهودهم المبذولة لانجاح أعمال الدورة الـ21.