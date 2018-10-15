محافظ القليوبية: تقرير يومى عن مشاكل المواطنين والرد عليها

أكد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، أن أجهزة المحافظة بمعداتها مكثت فى منطقتى أحمد عرابى وأم بيومى 8 ايام، تقوم برفع المخلفات والقمامة من الشوارع، مشيرا إلى أن مخلفات أحمد عرابى سببها خلاف بين مدينة قليوب وحى غرب شبرا الخيمة، والجميع اعتمد على غيره فى رفع هذه المخلفات.



وقال المحافظ إنه تلقى توجيهات من رئيس الوزراء بسبب قمامه عرابى وام بيومى وطالب بضرورة التنسيق بين المحليات ومديرية الرى فى جدول عمليات رفع التطهير من الترع ورفعها أول بأول.



وأوضح الدكتور علاء عبد الحليم أنه تم اختيار القليوبية ضمن منطقة رصد مجلس الوزراء، حيث سيتم تسليط الضوء عليها من خلال الرد على الشكاوى وكيفية التعامل مع المواطنين وحصر الشكاوى التى ينجزها المسؤولين التنفيذين وطريقة الرد عليها وكذا نسبة المشاركة فى الرد على الشكاوى من جميع الجهات.



وأعطى المحافظ تعليمات مشددة لجميع رؤساء المدن والأحياء والمصالح الحكومية بضرورة الاهتمام بالشكاوى الجماهيرية والرد عليها، كما وجه بضرورة الاهتمام بغرفة عمليات المحافظة وتطويرها لتكون مستعدة فى اى وقت لتلقى اى شكوى والتعامل معها فورا وتوجيهها للجهة المنوط بها الرد عليها مع العمل على مدار 24 ساعة.



وطالب المحافظ من كل رئيس مدينة، عمل تقرير يومى يعرض عليه بعدد الشكاوى الواردة له وما تم الرد عليها وما تم انجازه منها ومدى استجابة المواطنين للردود التى تمت.

