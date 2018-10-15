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فن

حاتم العراقي يطرح أغنياته المتجددة بنظام الجلسة الغنائية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:48 م
صدى البلد
شيرى نبيل
بدأ "عندليب الأغنية العراقية" الفنان حاتم العراقي، بطرح مجموعة من أغنياته، التي جددها بنظام الجلسة الغنائية والتسجيل "اللايف" بالاستوديو، بوجود جميع أفراد الفرقة الموسيقية، الأغنيات التي اختارها من أرشيفه الغنائي الكبير، حيث قام بعرض أولى الأغاني، "خبروني عنه شلونة" التي حملت كلمات وألحان علي صابر.

كما سيطرح حاتم العراقي أيضا أغنية "منك لله يا معذبني" من كلمات فالح حسون الدراجي وألحان صباح القريشي، وهي من بين الأغنيات التي أعاد تسجيلها الى جانب الأغاني "اشهد يا زمان" كلمات طالب السوداني والحان ضياء الدين، وأغنية "بالهم رضيت" من كلمات عادل محسن والحان ناصر الحربي.

وسيقوم أيضا "العراقي" بطرح مجموعة أخرى من الأغنيات والمواويل بعد الانتهاء من تجهيزها وتنفيذها في ستودهات حاتم العراقي في دبي.

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