وزير خارجية العراق يصل دمشق في زيارة تستغرق 3 أيام

وصل وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري إلى دمشق في زيارة لمدة 3 أيام.



وناقش وزير الخارجية السوري، وليد المعلم مع نظيره الجعفري في دمشق، ضرورة الإسراع بإعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين.



وكان الجيش الأمريكي قد أغلق قرب حدود سوريا مع العراق، طريق دمشق بغداد السريع الرئيسي، لكن يوجد معبر آخر أصغر في البوكمال، شرقا، وهو مفتوح لأغراض حكومية وعسكرية فقط، بحسب وكالة "رويترز".

