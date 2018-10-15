ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة فيضانات فرنسا إلى 13 قتيلا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:10 م
صدى البلد
أ ش أ
اعلنت الشرطة الوطنية في فرنسا ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الناجمة عن الهطول الكثيف للأمطار جنوب غربي البلاد إلى 13 قتيلا.

أوردت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم /الإثنين/ هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكانت الحكومة الفرنسية قد اعلنت في وقت سابق من صباح اليوم مصرع 5 أشخاص على الأقل في جنوب غربي البلاد بسبب الفيضانات الناجمة عن الهطول الكثيف للأمطار.

يذكر أن قريتي "كونك سور أوربييل" و"فياراردونيل" من بين المناطق الأكثر تضررا حيث بلغ ارتفاع منسوب مياه الفيضانات إلى مستوى نوافذ الطابق الأول في بعض المناطق.

يشار إلى أن السلطات الفرنسية حثت السكان على عدم استخدام سياراتهم لأن معظم الطرق كانت مقطوعة بسبب الامطار.

ترشيحاتنا

رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري بالتحرير..صور

تصريحات نارية لأجيرى قبل مواجهة مصر وسوازيلاند

انتحار ربة منزل بحوش عيسى بسبب خلافات الميراث مع شقيقها

إضافة 5 لاعبين جدد بقوائم الأندية المشاركة بالبطولة العربية

تعرف على بديل صلاح فى تشكيل المنتخب أمام سوازيلاند

تركيا تعلن تفتيشها للقنصلية السعودية في اسطنبول بعد ظهر اليوم

شاهد.. حريق بشقة خلف السفارة السعودية دون إصابات

أول تعليق للاتحاد الأوروبي على فتح السعودية تحقيقا حول اختفاء خاشقجي

وفاة أحمد عبد الوارث عن 71 عامًا

زوجة تشكو: اكتشفت أن زوجي نصاب فهل أطلب الطلاق؟.. وعلي جمعة يرد

بوتين يأمر بتوقيع اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع مصر

رسميا.. تأجيل مباراة المصري والجزيرة في كأس مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري بالتحرير..صور

أول ظهور لهاري وميجان عقب إعلان خبر حملها.. صور

شاهد.. أغرب 6 نافورات فى العالم

إحباط تهريب مخطوط أثري بجمرك مطار القاهرة الدولي.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ألفت عمر

فيديو

درة: ترشيحي لجائزة أفضل ممثلة كوميدية مفاجأة..فيديو
سياسي أمريكي: تغريدات ترامب لا تمثل سياسات واشنطن.. فيديو
وزير الشباب: مصر ترحب باستضافة البطولات الأفريقية..فيديو
14 دولة تشارك بمهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز..فيديو
وزير الشباب: مصر ترحب بالاستثمارات في مجال الرياضة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟