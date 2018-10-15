ارتفاع حصيلة فيضانات فرنسا إلى 13 قتيلا

يذكر أن قريتي "كونك سور أوربييل" و"فياراردونيل" من بين المناطق الأكثر تضررا حيث بلغ ارتفاع منسوب مياه الفيضانات إلى مستوى نوافذ الطابق الأول في بعض المناطق.





اعلنت الشرطة الوطنية في فرنسا ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الناجمة عن الهطول الكثيف للأمطار جنوب غربي البلاد إلى 13 قتيلا.أوردت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم /الإثنين/ هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.وكانت الحكومة الفرنسية قد اعلنت في وقت سابق من صباح اليوم مصرع 5 أشخاص على الأقل في جنوب غربي البلاد بسبب الفيضانات الناجمة عن الهطول الكثيف للأمطار.يشار إلى أن السلطات الفرنسية حثت السكان على عدم استخدام سياراتهم لأن معظم الطرق كانت مقطوعة بسبب الامطار.