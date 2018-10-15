أسبوع المستثمر العالمي يختتم فعاليات دورته الجديدة بماراثون رياضي

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية أولى الندوات التثقيفية فى إطار مبادرة أسبوع المستثمر العالمى، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك بهدف تعزيز أنشطة توعية المتعاملين والمستثمرين.



وأوضح خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن نخبة من خبراء الهيئة تحدثت عن الدور الرقابي للهيئة والذي تمارسه لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.



وأضاف أنه تم إلقاء الضوء على الآليات التى يتيحها قانون الإشراف والرقابة - رقم 10 لسنة 2009 - للهيئة لحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وتحقيق التوازن بينها، وما تراه لازما من إجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.



وقال النشار إن خبراء الهيئة حرصوا فى رسائلهم للحاضرين والمتفق عليها مع المنظمة العالمية لهيئات أسواق المال – الأيوسكو - على توعية المستثمر وحمايته، كما استعرضوا أدوات التمويل للمشروعات الخاصة وكيفية الاستفادة منها، كما تم توزيع نشرات تعريفية عن الأدوات المالية غير المصرفية وآليات الاستثمار الآمن وشرح المخاطر المصاحبة للاستثمار.



وأوضح المستشار خالد النشار أن أسبوع المستثمر العالمى سوف يختتم فعالياته بيوم رياضى بنادى القرية الذكية يوم السبت المقبل الموافق 20 اكتوبر 2018، برعاية المصرية للاستعلام الائتماني iscore، وصندوق حماية المستثمر، والتميمى للاستشارات القانونية.



ويتضمن اليوم الرياضي ماراثون بطول 1.5 كيلو متر، بالإضافة إلى أنشطة رياضية أخرى يشارك فيها قيادات الهيئة والبورصة المصرية، ومسئولى شركات السمسرة، ومسئولى وطلبة جامعة القاهرة والأكاديمية العربية، والجامعة المصرية الصينية.



ويسبق الماراثون الرياضى زيارة ميدانية من جانب المشاركين لمقر البورصة المصرية للإعلان عن ختام أسبوع المستثمر من خلال دق أجراس إغلاق جلسة نهاية الأسبوع.