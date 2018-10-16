فتوى البحوث الإسلامية توضح حكم الإلحاح في الدعاء

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن المقصود من الإلحاح في الدعاء تكراره، وهو أمر طيب ومشروع، وقد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا" (صحيح مسلم :1794).



وأضافت اللجنة، فى ردها على سؤال (ما حكم الإلحاح في الدعاء ؟ أن الإمام النووي قال فيه استحباب تكرير الدعاء ثلاثا، وقال البخاري: باب تكرير الدعاء، ثم ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى، وكرر الدعاء لما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، قالت عائشة: حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا..."الحديث. (رواه البخاري :6391).



وأشارت إلى أن الإلحاح في الدعاء مما يحبه الله ويرضاه، وهو من الإصرار على بلوغ المراد ضمن الأسباب المشروعة، والدعاء أحد هذه الأسباب، فهو من قضاء الله وقدره، وهو علامة العبودية، وأمارة الإيمان.