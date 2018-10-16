ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

فتوى البحوث الإسلامية توضح حكم الإلحاح في الدعاء

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:57 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن المقصود من الإلحاح في الدعاء تكراره، وهو أمر طيب ومشروع، وقد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا" (صحيح مسلم :1794).

وأضافت اللجنة، فى ردها على سؤال (ما حكم الإلحاح في الدعاء ؟ أن الإمام النووي قال فيه استحباب تكرير الدعاء ثلاثا، وقال البخاري: باب تكرير الدعاء، ثم ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى، وكرر الدعاء لما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، قالت عائشة: حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا..."الحديث. (رواه البخاري :6391).

وأشارت إلى أن الإلحاح في الدعاء مما يحبه الله ويرضاه، وهو من الإصرار على بلوغ المراد ضمن الأسباب المشروعة، والدعاء أحد هذه الأسباب، فهو من قضاء الله وقدره، وهو علامة العبودية، وأمارة الإيمان.

ترشيحاتنا

ضيفة تحرج مذيعا على الهواء: انت بتقول الآية غلط.. فيديو

الصحة تكشف حقيقة وفاة طبيبة مستشفى المطرية صعقا بالكهرباء

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

ليفربول يرفض التجديد لنجمه ليرحل فى يناير المقبل

وكيل محمد إبراهيم يكشف حقيقة توقيع اللاعب للأهلي

رئيس الوزراء يتجول في بورسعيد دون حراسة

محافظ الشرقية يستجيب لمطلب والدة الشهيد أحمد عمار: دي أقل حاجة نقدمها للبطل

أزمة جديدة تضرب الدوحة.. الخطوط القطرية في خطر وتلجأ لتأجير طائراتها

فيديو جراف.. قصة أكبر مصفف شعر في العالم عمره 107 أعوام

أحمد موسى يكشف سر إغلاق الأنوار في عملية تفتيش القنصلية السعودية

مانشستر يونايتد يبدأ إجراءات بيع النادي إلى ولي العهد السعودي

عكاشة: ضربة أسيوط إجهاض لخلية تابعة للإخوان .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

فيديو

عميد معهد الكبد: ربع مليون مريض يترددون علينا سنويا.. فيديو
شاهد .. برومو فيلم Ben Is Back قبل عرضه في ديسمبر المقبل
وزير التموين: أي بطاقة بها خطأ ستتوقف نهائيا في هذا الموعد.. فيديو
محافظ الشرقية يستجيب لمطلب والدة الشهيد أحمد عمار: دي أقل حاجة نقدمها للبطل
22 سنة توقف.. رئيس الحكومة يتدخل لحل مشكلة مستشفى ميت غمر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟