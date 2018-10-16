اليوم.. انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي لمناقشة التجديد في الفتوى

تنطلق اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر العالمي الرابع الذي تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم التابعة لدار الإفتاء المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق"، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة وفود من مفتين وعلماء ومؤسسات دينية من 73 دولة على مستوى العالم.



وتبدأ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة لرئيس المؤتمر الدكتور شوقي إبراهيم علام -مفتي الجمهورية- تليها كلمة لرئيس الوزراء يلقيها نيابة عنه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ثم كلمة للمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.



كما يتحدث في الجلسة الافتتاحية فضيلة الشيخ مصطفى سيريتش رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك، وفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو مفتي تشاد، وسماحة الشيخ يوسف أدعيس وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني، وسماحة الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي الجمهورية اللبنانية.



ويشهد اليوم الأول -عقب الجلسة الافتتاحية- جلستَي نقاش حول موضوع المؤتمر، يشارك فيها عدد كبير من السادة المفتين والعلماء، بالإضافة إلى ورشة عمل لمناقشة مبادرة "الميثاق العالمي للفتوى" التي أعدتها الأمانة العامة.



جدير بالذكر أن مؤتمر الإفتاء العالمي الرابع الذي تنطلق فعالياته غدًا الثلاثاء في الفترة من (16 – 18) أكتوبر الجاري يناقش العديد من المحاور والقضايا الهامة حول التجديد في الفتوى، والذي يعد بمنزلة حدثا تاريخيا تجتمع فيه كلمة المفتين للوفاء بفريضة التجديد الرشيد، والاجتهاد في الجديد.