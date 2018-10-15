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تعليم

إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي ومجمع للخدمات فى قطور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:38 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
أحمد على
وافق المجلس التنفيذى لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، فى اجتماعه اليوم، الاثنين، برئاسة المهندس أشرف فرج الله رئيس المدينة، على قبول التبرع بمساحة 9 قراريط، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بعزبة دولت هانم التابعة لقرية سملا.

كما وافق المجلس على الطلب المقدم من أهالى قرية العتوة، بالتبرع بقطعة أرض مساحة 146 مترا لإقامة مجمع للخدمات الحكومية، لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة.

وناقش المجلس موقف استعدادات الأجهزة التنفيذية على مستوى المركز، بالتعاون مع فروع شركات المياه والكهرباء والحماية المدنية لمواجهة طوارئ فصل الشتاء، والوقوف على مدى جاهزية المعدية الخاصة بشأن كسح وشفط مياه الأمطار.

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