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برلمان

برلماني: الأحياء الشعبية مليئة بالضوضاء وصعب السيطرة عليها

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:31 م
تحقيق مع سائق توكتوك
تحقيق مع سائق توكتوك يحتوي علي مكبرات صوتية
القسم السياسي
أشاد النائب محمد فؤاد عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بمطالبة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتغيير قانون البيئة وفرض عقوبات وغرامات على محدثي الضوضاء في مصر، مؤكدا على أهمية المساعدة على خلق بيئة هادئة خالية من الإزعاج والضغط النفسي.

وأعرب فؤاد عن حزنة، في تصريح لـ"صدي البلد" بسبب التلوث الضوضائي الكبيرة الموجودة في الأحياء الشعبية، نتيجة الأفراح واحتوائها على مكبرات صوت لها القدرة على هز أرجاء المكان، كما نجد أيضا هذه المكبرات في السيارات والتكاتك والدراجات النارية، الأمر الذي وصل إلى حد لا يطاق.

وتساءل عضو لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان، عن كيفية تنفيذ آلية الحد من الضوضاء، مشيرا إلى أنه من السهل اتخاذ القرارات الحميدة ولكن من الصعب تنفيذها، كما أن مراقبة الافراح والسيارات المسببة للإزعاج والدراجات لفرض عقوبات عليهم سيكون فيه صعوبة.

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