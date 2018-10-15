انتصارات أكتوبر وإرادة التحدى والبناء ندوة بآداب طنطا

نظمت كلية الآداب جامعة طنطا ندوة صباح اليوم فى ذكرى الاحتفال بنصر اكتوبر المجيد بعنوان انتصارات أكتوبر وإرادة التحدى والبناء بحضور ا.د. ممدوح المصرى عميد كلية الآداب و لواء اركان حرب محمد عبد الله الشهاوى الخبير الاستراتيجى العسكرى ومستشار كلية القادة والاركان . و سمير مهنا مدير الهيئة العامة للاستعلامات بقطاع وسط الدلتا. ولفيف من الطلاب والاساتذة بالكلية.



وصرح الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية ان الندوة تأتى في إطار احتفال جامعة طنطا بنصر أكتوبر بهدف توعية وتعريف الطلاب ببطولات الآباء والأجداد وبث روح الوطنية في نفوس الشباب والطلاب وتحفيزهم للبناء والتعمير في ضوء توجيهات القيادة السياسية للبلاد والرئيس عبد الفتاح السيسي.



واضاف المصري ان هناك تحديات كبيرة تواجه جيل الشباب اولها يتمثل في دحر قوى الإرهاب الغاشمة وفي ضوء ذلك تبلورت فكرة مؤتمر الكلية الدولى الأول عن دور العلوم الانسانية في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف . أما التحدى الثانى فيتمثل في جهود التنمية والتطوير والبناء والمشاركة في سلسلة المشروعات القومية التى تجرى حاليا للوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتى بحلول عام ٢٠٢٠.