الصين تحث أمريكا مجددًا على وقف اتصالاتها مع تايوان

حثت الصين مجددا اليوم /الاثنين/ الولايات المتحدة الأمريكية على تصحيح ما وصفته بـ "أخطائها"، ووقف اتصالاتها بما في ذلك العسكرية مع تايوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج" -خلال المؤتمر الصحفي اليومي- "هناك صين واحدة فقط في العالم، وإن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وهذا توافق دولي.. وإن الولايات المتحدة أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين على هذا الأساس".

وأضاف كانج أن قوى "استقلال تايوان" وأنشطتها الانفصالية تشكل أخطر تهديد على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وتابع كانج أن أمريكا انتهجت مسارات خاطئة في القضايا المتعلقة بتايوان، بصورة تنتهك مبدأ صين واحدة وتعرض العلاقات الثنائية للخطر.

كما دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى "تصحيح أخطائها" ووقف اتصالاتها مع تايوان، والعمل مع الصين لمعارضة وتقويض قوى استقلال تايوان مع الوضع في الاعتبار الصورة الأكبر للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة وكذلك السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.