الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يواصل حملته التضليلية للرأي العام العالمي

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم /الإثنين/ إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواصل حملته التضليلية للرأي العام العالمي وللمسؤولين الدوليين، وتحريضه على الشعب الفلسطيني وقيادته، عبر محاولاته تسويق جملة من الافتراءات والأكاذيب والمغالطات وقلب الحقائق وتشويهها.



وأضافت الخارجية في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية إن نتنياهو يهدف من ذلك إلى حرف أنظار المجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وخلط الأوراق وإعادة ترتيب الأولويات على الساحة وفقًا لأجنداته الحزبية الاستعمارية التوسعية، وإرضاء المتطرفين والمستوطنين .



وأوضحت أن آخر تلك الحملات التضليلية التحريضية، ما ادعاه نتنياهو أمام عدد من وسائل الإعلام حول " تمتع دولة إسرائيل بنظام ديموقراطي راسخ "، و" حمايته لحقوق الجميع اليهود والمسيحيين والمسلمين "، وأن " إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط حيث الطائفة المسيحية تتزايد عددًا وتزدهر".



وأكدت الخارجية أن ادعاءات نتنياهو ستفشل في إحداث أية فرقة وزعزعة استقرار المجتمع الفلسطيني ولحمة نسيجه العام، ولن تنجح في التأثير على مسيحيي العالم الأحرار، الذين يقفون إلى جانب شعبنا ويطالبون برفع الظلم والاحتلال والمعاناة عنه.



وشددت على أن هذه الافتراءات لن تستطيع دفع العالم ودوله وقادتها لنسيان "قانون القومية العنصري"، الذي أقرته دولة الاحتلال، وطبيعة التمييز العنصري الذي تضمنه على الأقليات المختلفة في إسرائيل وديموقراطيتها المزعومة، وانكاره لعلاقة الشعب الفلسطيني على اختلاف فئاته ومكوناته بأرض وطنه، واستباحته الأرض الفلسطينية وتسخيرها لصالح الاستيطان والمستوطنين.



وأكدت الخارجية أن بطش الاحتلال وقمعه وعنصريته تطال بشكل يومي جميع أبناء شعبنا دون استثناء، ويستهدف جميع مقدساتهم المسيحية والإسلامية .



ومن ناحية أخرى، جددت الخارجية تأكيدها أن التصعيد الاستيطاني الخطير الذي تقوده حكومة اليمين الحاكم في إسرائيل ضد كل ما هو فلسطيني يستدعي تحركًا فوريًا من المحكمة الجنائية الدولية، وفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وملاحقة ومحاسبة أفراد وعناصر الإرهاب اليهودي ومنظماته المختلفة وتقديمهم لمحاكمات دولية .



وحملت الخارجية في بيانها التي أوردته الوكالة اليوم الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد الخطير في اعتداءات المستوطنين وجرائمهم لاستهداف الفلسطينيين في أماكن سكنهم وداخل منازلهم، والاعتداء على ممتلكاتهم، ومحاصيلهم وضرب مصادر رزقهم، وتداعياتهم على الأوضاع برمتها .



وأعربت الخارجية عن استغرابها الشديد من ردود الفعل الدولية على الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال والمستوطنين على الوجود الفلسطيني، خاصة في المناطق المصنفة ج، فهي إما غائبة تمامًا أو ضعيفة ولا ترتقي لمستوى تلك الجرائم، ولا تنسجم مع حجم المسؤولية القانونية والأخلاقية للدول وللمجتمع الدولي وللمؤسسات الأممية تجاه شعبنا والظلم التاريخي المتواصل الذي يقع عليه، والذي يدفع ثمنه غاليًا .



وتطرّقت في بيانها، إلى اعتداءات قطعان المستوطنين المتواصلة بحق أشجار الزيتون في موسم قطافها، بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، وبشكل خاص المناطق القريبة من نقاط استيطانية عشوائية، تعتبر قواعد انطلاق لعصابات المستوطنين .

=

