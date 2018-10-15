ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ألمانيا تعتزم ترحيل متورط في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر في أقرب وقت

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:12 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت ألمانيا عزمها ترحيل منير المتصدق المدان بالمشاركة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001، في أقرب وقت.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية هامبورج، فرانك ريتشريتير - في تصريح أوردته شبكة (آيه بي سي) الأمريكية اليوم الاثنين - إن المتصدق سيغادر البلاد قريبا، دون تحديد موعد ترحيله.

يشار إلى أن المتصدق يقضي حاليا عقوبة السجن في (فولسبيتل) بألمانيا، بعد أن أدانته المحكمة العليا في هامبورج لدوره في المساعدة بتنفيذ هجمات 11 سبتمبر، والتي أدت إلى مقتل ما يزيد على 3 آلاف شخص، كما أدانته بالانتماء إلى جماعة إرهابية وحكمت عليه بالسجن 15 عاما.

ترشيحاتنا

رسميا.. تأجيل مباراة المصري والجزيرة في كأس مصر

بعد رحيله.. أحمد عبد الوارث انفصل عن سعاد نصر وعانى من الاكتئاب بعد وفاتها.. وهذه حقيقة صلة القرابة بـ عبد الوارث عسر

درة: ترشيحي لجائزة أفضل ممثلة كوميدية مفاجأة..فيديو

نسرين أمين فى إطلالة حيوية خلال أحدث جلسة تصوير

ترامب: الملك سلمان أكد لي عدم معرفته بما حدث لـ خاشقجي

تصريحات نارية لأجيرى قبل مواجهة مصر وسوازيلاند

آخر كلام.. اللاعبون العرب أجانب في الدوري الممتاز

لجنة الفتوى توضح كفارة كسر عظام الميت خطأ دون عمد

إضافة 5 لاعبين جدد بقوائم الأندية المشاركة بالبطولة العربية

رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري بالتحرير..صور

جلسه عاصفة لمحمد يوسف مع لاعبي الأهلي

ترامب يوفد بومبيو في مهمة للسعودية حول خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري بالتحرير..صور

أول ظهور لهاري وميجان عقب إعلان خبر حملها.. صور

شاهد.. أغرب 6 نافورات فى العالم

إحباط تهريب مخطوط أثري بجمرك مطار القاهرة الدولي.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ألفت عمر

فيديو

درة: ترشيحي لجائزة أفضل ممثلة كوميدية مفاجأة..فيديو
سياسي أمريكي: تغريدات ترامب لا تمثل سياسات واشنطن.. فيديو
وزير الشباب: مصر ترحب باستضافة البطولات الأفريقية..فيديو
14 دولة تشارك بمهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز..فيديو
وزير الشباب: مصر ترحب بالاستثمارات في مجال الرياضة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟