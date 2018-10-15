ألمانيا تعتزم ترحيل متورط في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر في أقرب وقت

أعلنت ألمانيا عزمها ترحيل منير المتصدق المدان بالمشاركة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001، في أقرب وقت.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية هامبورج، فرانك ريتشريتير - في تصريح أوردته شبكة (آيه بي سي) الأمريكية اليوم الاثنين - إن المتصدق سيغادر البلاد قريبا، دون تحديد موعد ترحيله.



يشار إلى أن المتصدق يقضي حاليا عقوبة السجن في (فولسبيتل) بألمانيا، بعد أن أدانته المحكمة العليا في هامبورج لدوره في المساعدة بتنفيذ هجمات 11 سبتمبر، والتي أدت إلى مقتل ما يزيد على 3 آلاف شخص، كما أدانته بالانتماء إلى جماعة إرهابية وحكمت عليه بالسجن 15 عاما.

